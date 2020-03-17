10 ملايين دولار مساعدة كويتية إلى إيران لمواجهة كورونا

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا) اليوم الثلاثاء، بأن الكويت أعلنت تقديم عشرة ملايين دولار ك مساعدات إنسانية ل إيران لمكافحة كورونا .

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الكويت ي الشيخ أحمد ناصر الجابر الصباح أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية ال إيران ي محمد جواد ظريف تضامنه مع الحكومة والشعب ال إيران ي في مكافحة تفشي كورونا ، وأعلن تقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين دولار ل إيران لمواجهة كورونا .

وثمن الوزير ال إيران ي موقف الكويت ، لافتا إلى أن “مكافحة فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب تعاونا إقليميا وعالميا”.

ووفقا للوكالة، فقد قدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران .

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