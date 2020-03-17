الصين تقر استخدام أول لقاح لـكورونا في تجارب سريرية تمهيدا لاستخدامه

أقرت الصين استخدام أول لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد، وأنه سوف يدخل تجارب سريرية .

وقال مسئول صيني اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تدخل بعض ال لقاح ات المضادة لفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” التي طورتها معاهد التعليم العالي صينية، مرحلة التجربة السريرية أو توفيرها للاستخدام الطارئ في أسرع وقت ممكن.

وأضاف لي تشاو تسي مسئول بوزارة التعليم في مؤتمر صحفي في بكين، أن ال لقاح المرتكز على العوامل الناقلة للإنفلونزا الفيروسية، يتم تجربته الآن على الحيوانات من أجل اختبارات السلامة والفعالية ومن المقرر أن يخضع للتجربة السريرية في نهاية أبريل المقبل.

كما حثت الوزارة الجامعات والكليات المميزة، من بينها جامعة بكين وجامعة تشينغهوا وجامعة شيامن ومؤسسات البحث العلمي والشركات المعنية، على تسريع الأبحاث الخاصة بال لقاح لعلاج المرض، منذ العام الصين ي التقليدي الجديد.

وأضافت الوزارة أن البحث المتعلق بال لقاح الذي أجرته جامعات ومعاهد صينية، تم دفعه قدما تماشيا مع اللوائح والقوانين كما هو متوقع.

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