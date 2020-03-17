الرئيس العراقي يطالب رئيس الوزراء المكلف بتلبية مطالب المتظاهرين

طالب الرئيس العراق ي برهم صالح ، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراق ية الجديدة عدنان الزرفي بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وتحقيق تطلعات العراق يين، وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

وقال بيان للرئاسة العراق ية اليوم (الثلاثاء) “كلف رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم، عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة”.

وأضاف “أعرب الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراق يين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق “.

وتابع أن ” العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”، مشيرا إلى أن الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراق ي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسئولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها.

وكلف الرئيس العراق ي برهم صالح في وقت سابق اليوم، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراق ية الجديدة. وبحسب الدستور العراق ي فأن أمام رئيس الوزراء المكلف فترة 30 يوما لتشكيل حكومته وإعداد برنامج حكومته لعرضها على مجلس النواب العراق ي للتصويت عليها. وجاء تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة بعد يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها الدستوري العراق ي للكتل السياسية لتقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء والبالغة 15 يوما. وكان محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراق ية الجديدة قد أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة في الأول من الشهر الحالي، وذلك بعد فشل البرلمان العراق ي بعقد جلسة للتصويت على حكومته.

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