رسميا – يويفا يعلن تأجيل يورو ٢٠٢٠ وحيثيات القرار الجديد

وقال البيان الرسمي: “نعلن تأجيل البطولة لتقام في يونيو ويوليو من العام المقبل، صحة من كل من في اللعبة أولوية بالنسبة لنا، وكذلك لتجنب أي ضغط غير ضروري على الخدمات القومية العامة”.

وواصل “كل مباريات يويفا سواء مسابقات رسمية أو ودية للأندية أو المنتخبات للرجال والنساء قد توقفت حتى إشعار آخر”.

وتابع “مباريات يورو ٢٠٢٠ الإقصائية والوديات الدولية التي كانت ستقام في مارس، ستلعب الآن في فترة توقف دولي في يونيو، وفقا لتطورات الموقف”.

واستطرد البيان “تم تشكيل مجموعة عمل بمشاركة روابط الدوريات والأندية لمراجعة التواريخ والحلول المتاحة التي ستسمح باستكمال الموسم الجاري بدون أي عواقب”.

وتحدث أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد قائلا: “يتعرض كل من يتنفس كرة القدم إلى خطر خفي يتحرك بسرعة بيننا، في أوقات مثل هذه مجتمع كرة القدم بحاجة لإظهار المسؤولية والتلاحم”.

وواصل “صحة الجماهير والأطقم الفنية واللاعبين هي رقم ١ لدينا وأولويتنا، يويفا وضع عددا من الخيارات لكي ينتهي الموسم بشكل آمن وأنا فخور باستجابة زملائي في الكرة الأوروبية”.

واسترسل “كان أمرا هاما أن يقود يويفا العملية ويقدم التضحية الأكبر بتأجيل بطولة يورو، وكلفنا ذلك كثيرا، لكننا سنفعل ما بوسعنا للتأكد من استمرار التمويل الحيوي لتمنية الأساسيات وكذلك الكرة النسائية واللعبة في دولنا الـ٥٥ وعدم التأكد من تأثر الكرة الأوروبية بالأحداث”.

وتابع “أرغب في أن أشكر أليخاندرو دومينغز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لأنه وافق على تحريك موعد كوبا أمريكا لاتباع التوصيات العامة الخاصة بالصحة”.

وستقام بطولة يورو ٢٠٢١ في الفترة من ١١ يونيو وحتى ١١ يوليو.

واختتم يويفا بيانه المطول بأن قرارات تواريخ مسابقات يويفا للأندية أو المنتخبات للرجال أو النساء ستعلن فيما بعد.

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