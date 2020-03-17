السعودية تقرر تعليق الصلاة فى المساجد باستثناء الحرمين الشريفين

أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الثلاثاء قرارًا بإيقاف إقامة جميع الصلوات بجميع المساجد بالمملكة باستثناء الحرمين الشريفين والاكتفاء برفع الأذان والإقامة بسبب انتشار كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن “الهيئة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين اطلعت على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها وعلى التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة والتي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم “.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الهيئة “استعرضت النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس من أيات وأحاديث نبوية”.

وأضافت: ” وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم”.

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