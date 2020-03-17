السعودية تعلن وقف صلاة الجماعة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين

الرياض-العنوان

أصدرت هيأة كبار العلماء في السعودية، قراراً بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان.

جاء ذلك بعد اطلاعها خلال جلستها اليوم (الثلاثاء)، على ما يتعلق بجائحة “كورونا” وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، والتقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة السعودي لدى حضوره الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، وما بيّنه الوزير من أنه “ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء، فإن الخطورة ستكون متضاعفة”، حيث إن “التجمعات تعتبر السبب الرئيسي في انتقال العدوى”.

وذكر بيان الهيأة، أنه “بناءً على ما تقدم، فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد”، مشيراً إلى أن “الجمعة تصلى ظهراً أربع ركعات في البيوت”.

وأوصت هيأة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعاون معها في ذلك، مضيفة “كما نوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار”، سائلة الله أن “يرفع هذا الوباء عن عباده، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة خيراً لما يبذلونه من جهود مشكورة، وتدابير وإجراءات ساهمت – بفضل الله عز وجل – في الحد من تأثير هذا الوباء المنتشر عبر العالم”.

المصدر-وكالات