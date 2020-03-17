إقامة الليبيين العالقين في إسطنبول بأحد الفنادق

ايوان ليبيا – وكالات:

رتبت القنصلية الليبية في إسطنبول إقامة الليبيين العالقين هناك في أحد الفنادق. وبدأت القنصلية صباح اليوم الثلاثاء، استقبالهم وتسلم جوازات سفرهم والتذاكر، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويقبع أكثر من 500 مسافر ليبي في مطار إسطنبول، منذ ظهر أمس الأحد في انتظار أن تقوم شركتا الخطوط الليبية والأجنحة بنقلهم إلى ليبيا.

وقال المسافر الدكتور خالد الحراري «الناس عالقة في مطار تركيا منذ ظهر اليوم وكان من المفترض أن تقلع طائرة الخطوط الليبية على تمام الساعة الثالثة ظهرا إلا أنها لم تأت إلى الآن العاشرة ليلا بتوقيت تركيا».

ولفت الحراري إلى أن سبب زحام المسافرين الليبيين هو «خوفهم من فيروس كورونا ومحاولتهم العودة بشكل مفاجئ، ما جعل عدد الراغبين في العودة يبلغ أكثر من 420 شخصا تقريبا».

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