إسرائيل تفرض اغلاقا شبه كامل لاحتواء فيروس كورونا

حظرت إسرائيل الثلاثاء على السكان مغادرة منازلهم لأسباب “غير ضرورية” وأوقفت المواصلات العامة أثناء الليل وشددت الإجراءات الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

وأمرت وزارة الصحة السكان بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا عند الحاجة إلى شراء الطعام والدواء وللعلاج الطبي، أو التوجه لأماكن العمل على ألا يتواجد فيها أكثر من 10 أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان “يجب ألا تغادروا منازلكم للذهاب إلى الحدائق والملاعب أو الشاطئ أو أحواض السباحة أو المكتبات”.

وأضافت “يجب التواصل اجتماعيًا عبر الإعلام وعدم استضافة الأصدقاء أو أفراد العائلة إلا إذا كانوا يعيشون في المبنى نفسه الذي تعيشون فيه”.

ولم يحدد البيان موعد بدء سريان الإجراءات الجديدة، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال فورًا بالمتحدث باسم وزارة الصحة. وكانت إسرائيل قد فرضت قيودًا مشددة على السفر الدولي وأغلقت جميع أماكن الترفيه والرياضة. وأعلنت عن 304 إصابات مؤكدة بالفيروس حتى الآن، ولكن لم تعلن وفيات. وصرح جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في وقت سابق الثلاثاء أنه سُمح له بجمع المعلومات عن المواطنين لمكافحة انتشار الفيروس. ووافقت الحكومة على ذلك الإجراء خلال الليل استنادًا إلى قوانين الطوارئ التي لا توجب الحصول على موافقة البرلمان.

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