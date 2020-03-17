مطالبة أممية ودولية بوقف القتال في ليبيا لمواجهة خطر تفشي كورونا

طالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الثلاثاء، طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان عبر موقعها “جميع أطراف النزاع الى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية”.

كما طالبت بـ “وقف النقل المستمر للمعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا ، من أجل تمكين السلطات المحلية من الاستجابة سريعًا للتحدي غير المسبوق لفيروس كورونا على الصحة العامة”.

وحضت جميع الأطراف الليبيين على “اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء”.

وأكدت الأمم المتحدة أن “فيروس كورونا لا يعترف بأي حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، وندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار”. وطالبت ليبيا بتطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية ، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد. في السياق نفسه، دعت دول غربية وعربية إلى وقف القتال في ليبيا لمواجهة خطر فيروس كورونا . واصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا الثلاثاء بيانا مشتركًا مع سفارات الجزائر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحكومتي تونس، والإمارات العربية المتحدة، دعت فيه “جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، للسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة الذي يشكله فيروس كورونا “. وأورد البيان “ستمكّن مثل هذه الهدنة المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر”.



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