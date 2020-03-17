رئيس الاتحاد الإسباني: الدوري سيُستكمَل ولن نعطي اللقب للمتصدر الحالي

وكانت صحيفة “أس” الإسبانية قد ذكرت أن الاتحاد الأوروبي اقترح على الاتحاد المحلية،

وعلّق روبياليس في مؤتمر صحفي على تلك الأنباء بصرامة: “مسابقات 20192020 يجب أن تنتهي بنفس قواعدها دون تغيير، رغم أن الوضع استثنائي. لا أستطيع أن أخاطر مثلما فعل آخرون وأقول أن الدوري سينتهي قبل 30 يونيو”.

وشدد: “ليس من العدل أن تنتهي البطولة على الوضع الحالي، هذا ظُلم جلي، الترتيب الحالي لن يكون الذي ستنتهي عليه المسابقة، ولا يمكن تعديل قواعد المسابقة في منتصف الموسم”.

وأكمل: “نرى أن العدالة والمساواة واجبة، ولذا يجب على كل الفرق أن تُنهي مبارياتها حتى تُربَح المسابقة على أرض الملعب”.

وأضاف: “لا أستطيع تحديد موعد لانتهاء المسابقات، لا أضمن أي شيء”.

وتمسك باستكمال الموسم تحت أي ظرف: “البعض تحدث عن إلغاء الموسم، ونحن لا نؤيد ذلك، كيف لنا أن نفعل ذلك؟ كيف لنا أن نسلب الجوائز من الفرق التي فازت بكثير من المباريات خلال الموسم؟ نريد لهذا الموسم أن ينتهي، لو حدث ذلك في 30 يونيو، فممتاز، أما لو حدث بعد ذلك، فليكن”.

وأوضح روبياليس: “الصحة، والاقتصاد، والمسابقات.. هذه هي أولوياتنا الثلاثة التي نعمل على تحقيقها”.

واستفاض: “فيما يخص الجانب الصحي، فالاتحاد الإسباني لكرة القدم سيتخذ إجراءاته قبل أسبوع أو أسبوعين من استئناف النشاط، وهذا يتوقف على الموعد الذي ستخبرنا به السلطات الحكومية”.

وتحوّل روبياليس لمهاجمة عدوه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من تحت الطاولة: “أما المخطط الاقتصادي، فمن المهم توضيحه بعد ما قالته رابطة الدوري الإسباني بشأن خسارة مبالغ تُقدر بالمليارات إن لم يكتمل الموسم، وهذا الأمر ولّد الكثير من القلق”.

وشدد: “الآن فلتستمع إلي الأندية، هذا مهم، كل يورو وُعد به من قِبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيتم صرفه، لأندية القسمين الثالث والرابع، والأكاديمات، ولكرة الصالات، والكرات، والتنقلات، ومساعدات القاصرين، وكرة القدم النسائية، كل يورو وُعد به سيتم صرفه، الاتحاد الإسباني سيغطي كافة التزاماته”.

وكشف روبياليس: “ليس هناك موعد محدد لنهائي كأس ملك إسبانيا، وضعنا تاريخ 31 مايو بشكلٍ مبدأي وأخطرنا الأسرة المالكة، لكن سنرى ما سيحدث. نحن مشلولون الآن، ولذا لا نود فرض أي شيء، تحدثت إلى ريال سوسيداد وأتليتك بلباو من أجل التنسيق. سنلعب النهائي دون جمهور لو طُلب منا ذلك، لكن لا أستطيع تحديد موعد”.

وتوقف الدوري الإسباني عند الجولة 27 على صدارة برشلونة بـ 58 نقطة، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

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