الرئيس الفنزويلي يطلب 5 ملايين دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

طلب الرئس الفنزويلي من صندوق النقد الدولي رسميًا 5 ملايين دولار لدعم جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا .

وقال وزير الخارجية خورخي اريازا:”إن مادورو تقدم بالطلب “لتعزيز قدرة الاستجابة لنظامنا الصحي خلال حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وهو جراء آخر في الوقت المناسب لحماية الناس”.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو قد دعا في وقت سابق اليوم إلى تلقي مساعدات دولية لمعاونة بلاده في معالجة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن نظام الرئيس مادورو المحاصر بالمشكلات “يجب أن يتوقف عن التفاخر”.

ويواجه نظام الرعاية الصحية في فنزويلا خطرا شديدا بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تسبب في فرار ملايين الأشخاص من البلاد، وفي غضون ذلك، ارتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 33 حالة.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا