عينة إيجابية جديدة في إيطاليا.. فيرونا يعلن إصابة لاعبه بـ كورونا

وذكر النادي الإيطالي في بيانه، أن زاكاني (24 عاما) خضع لفحوصات طبية، كانت نتيجتها إيجابية.

ليتم تمديد الحجر الصحي للاعب –بالإضافة إلى كل زملائه في الفريق- حتى 25 مارس الجاري.

وأفاد فيرونا أن زاكاني بخير، لكنه عانى من بعض الحمى في الأيام الماضية.

وخاض زاكاني 23 مباراة مع فيرونا في الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل تعليقه لتفشي وباء كورونا.

إجمالا، لعب زاكاني مع فيرونا 95 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 13 هدفا.

وتعد إيطاليا أكثر دول أوروبا إصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 26026 حالة إيجابية حتى اللحظة، توفي منهم 2503 شخصا.

ويعد زاكاني ثاني لاعب في الدوري الإيطالي يعلن عن إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بعد بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس.

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