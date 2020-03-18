تأهيل أطباء للعمل بغرف العزل المخصصة لمصابي كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض يومًا علميًا ضمن «البرنامج الوطني للتوعية والتدريب والوقاية»، استهدف 35 طبيبًا للعمل داخل غرف العزل التي يتم تخصيصها وتجهيزها حال اكتشاف إصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وافتتح اليوم العلمي، الذي نظم برعاية «شركة هومر»، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدرالدين النجار باستعراض أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية للعمل داخل غرف العزل لتقديم الخدمة الصحية حال وقوع إصابات بالفيروس، وذلك حسب بيان لمركز مكافحة الأمراض.

وألقيت خلال اليوم، عدة محاضرات علمية حول ماهية الفيروس، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة به، وكيفية التعامل داخل غرف العزل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

ويأتي هذا اليوم ضمن البرنامج الوطني للتوعية والتدريب والوقاية الذي أطلقه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن خطته الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا.

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