تعليم الوفاق تطالب منظوريها بالخارج بعدم العودة حاليا

ايوان ليبيا – وكالات:

طالب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، من الملحقين الأكاديميين بالسفارات الليبية بالخارج بإبلاغ الطلبة الليبيين والموظفين بالملحقيات الأكاديمية بعدم العودة إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن ثلاثة أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أعلنت الجمعة الماضي، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية و الجامعية، اعتبارا من الأحد، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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