بدأ إجراءات إعادة المواطنين العالقين في تونس

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد القنصل الليبي بتونس، فاضل القريو، أمس الثلاثاء، أن القنصلية بدأت في إجراءات نقل المواطنين العالقين في تونس؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف القريو أن القنصلية الليبية في تونس وفرت حافلات لإعادة المواطنين إلى ليبيا بعد إجراء الاختبارات الطبية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

وقررت الحكومة التونسية مساء الإثنين إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد بعد يومًا فحسب من إغلاق الحدود البحرية، ضمن إجراءات احترازية تهدف لمنع تفشي فيروس «كورونا» في البلاد بعدما سجلت حتى أمس 24 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا