لـ مكافحة كورونا.. فرض حظر تجول ليلي في تونس

تونس-العنوان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء حظر التجول في البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي أول خطاب يلقيه منذ تسجيل تونس أول إصابة بالفيروس في 2 مارس، أمر سعيّد قوات الأمن بتسيير دوريات اعتباراً من يوم الأربعاء للسهر على التزام المواطنين بهذا الحظر.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 24 شخصا، غالبيتهم قادمون من فرنسا وإيطاليا، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

ودعا الرئيس التونسي مواطنيه إلى التقيّد بالتوجيهات بعدما أعلنت السلطات مؤخرا إغلاق المدارس والمساجد والحمامات والمحاكم والاحتفالات والأحداث الرياضية.

وتقرّر قبل أيام إغلاق المقاهي والمطاعم اعتباراً من الرابعة مساء.

وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قد أعلن الإثنين في خطاب عبر التلفزيون في ختام جلسة لمجلس وزراء مصغّر إنّ المجلس قرّر “إغلاق الحدود الجوية والبرية لكلّ الرّحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو”.

وقال سعيّد في خطابه إنّ “من حقّ الدولة التونسية أن تطالب المؤسسات المالية الدولية بتفهّم الأوضاع التي تعيشها تونس”، مشدداً على التداعيات الاقتصادية الكبيرة للأزمة الصحية الراهنة.

وأضاف “يجب على السلطة التشريعية في قادم الأيام أن تضع التشريعات الضرورية الخاصة في مستوى التعويض ومن بينها إعادة جدولة الديون لمن أجبر على تعليق نشاطه الاقتصادي”.

وأكّد الرئيس التونسي أنّ “التضامن لا يجب أن يكون شعاراً بل ممارسة فعلية”، وأضاف “سأكون أول من يتبرّع بنصف أجره حتى نضمن للجميع مواجهة هذه الظروف القاهرة”.

المصدر-وكالات