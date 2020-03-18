بطرد صحافيين أجانب ترفع وتيرة الحرب الكلامية بين واشنطن وبكين حول كورونا

بكين-العنوان

تصاعدت حدة الجدل بين واشنطن وبكين حول فيروس كورونا المستجد وإبعاد صحافيين أمريكيين من الصين، على الرغم من الأولوية التي يمنحها العالم لمكافحة الوباء.

وأُمهل المراسلون الأمريكيون في الصين لصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال حتى الأربعاء لتسليم بطاقاتهم الصحافية، ما يعني فعليا طردهم.

وذكر “نادي المراسلين الأجانب في الصين” أن هذا الإجراء شمل 13 مراسلا على الأقل.

وكان ثلاثة مراسلين لصحيفة وول ستريت جورنال طردوا في نهاية فبراير. لكن سلسلة العقوبات الجديدة تشكل بحجمها، الإجراء الأكثر صرامة الذي تتخذه السلطات الصينية ضد وسائل الإعلام الأجنبية.

وذكرت الخارجية الصينية أن هذه الإجراءات هي رد على قرار واشنطن “الفاضح” بتخفيض كبير في عدد الصينيين الذين يسمح لهم بالعمل لخمس وسائل إعلام لبكين في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معترضا إن “الأمرين مختلفان”، مؤكدا أن إجراءات واشنطن تستهدف “أعضاء وسائل للدعاية الإعلامية الصينية”. ودعا الصين إلى “التراجع” عن قرارات الطرد التي “تمنع العالم من معرفة ما يحدث فعليا داخل البلاد”.

وفي بيان، عبر “نادي المراسلين الأجانب في الصين” عن أسفه لأن صحافيين أصبحوا في وضع “بيادق” في المواجهة بين القوتين الكبريين. وقال إن “الصحافيين يقومون بتنوير العالم الذي نعيش فيه، وبهذا الإجراء تفرض الصين التعتيم على نفسها”.

ورأى عدد من البرلمانيين الأمريكيين وصحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن الإعلان الصين “مؤسف خصوصا في أوج أزمة صحية عالمية تبدو فيها المعلومات مهمة أثر من أي وقت مضى”. ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها الإجراءات الصينية بانها هجوم “غير مسبوق” على حرية الصحافة.

لكن، في الوقت الذي يحاول فيه العالم تنسيق الجهود في مواجهة الوباء العالمي، لا تكف القوتان العظميان عن تصعيد المواجهة بينهما.

فقد تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء صيغة “الفيروس الصيني” ليصف كورونا المستجد، مؤكدا أنه “جاء من الصين وأعتقد أنها صيغة دقيقة جدا”.

المصدر-وكالات