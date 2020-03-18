رئيسة المفوضية الأوروبية: لقد استهنا بكورونا

اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورزولا فون دير لاين ، باستخفاف الأوساط السياسية بوباء كورونا المستجد.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “أعتقد أننا جميعا، أقصد غير الخبراء، استهنا في البداية بفيروس كورونا “.

وذكرت السياسية الألمانية أنه من الواضح الآن أن هذا الفيروس سيشغل الجميع لفترة طويلة، موضحة أن كافة الإجراءات المتخذة حاليا كان لا بد من اتخاذها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وقالت: “أعتقد أن المواطنين سيتعاونون على نحو جيد”.

وعن طريقة تصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف مكافحة الوباء بالحرب، قالت فون دير لاين: “أنا شخصيا ما كنت أستخدم كلمة حرب، لكنني أتفهم دوافع الرئيس الفرنسي “.

وذكرت فون دير لاين أن فيروس كورونا خصم مُخيف، وقالت: “إننا لا نراه، فهو ليس له لون أو طعم، لكننا نرى أنه ينتشر بسرعة كبيرة. كما أننا لا نعلم أيضا مدى قسوة إضراره بالناس”. وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك أشخاصا مصابون بالفيروس لكن لا تظهر عليهم أعراض، بينما هناك آخرون تظهر عليهم أعراض بسيطة ثم شديدة، في حين أن هناك أشخاصا يموتون في غضون فترة قصيرة منه.

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