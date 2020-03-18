الكویت: شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد “كوفید 19” في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت لل شفاء إلى 15 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس وھم كویتیون (مواطنتان ومواطن)، مشيرًا إلى أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بـ” كورونا ” تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 142 حالة.

وقال السند في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة قبل قليل، إن الحالات الـ 12 الجدیدة المسجلة ھي ثماني حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة منھا ست حالات لكویتیین وحالة واحدة أمريكیة وحالة واحدة إسبانیة.

وأضاف أن ھناك حالتین مخالطتین لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سویسرا، وأن الحالة الأخیرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي. وأشار إلى أن ھناك أربع حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 573 حالة فیما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة. كانت الحكومة الكويت ية قد قررت نهاية الأسبوع الماضي، تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من يوم الجمعة وإعلان الإجازة الرسمية في البلاد من 12 حتى 26 مارس في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا . واتخذت حكومة الكويت ، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة “كونا” الرسمية، “تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويت يين وأقاربهم من الدرجة الأولى”، فيما “يستثنى من ذلك طائرات الشحن”. وأعلنت الحكومة عن “منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق”، إضافة إلى “إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة”. وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه “تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020”. وفي غضون ذلك أكدت وزارة الصحة الكويت ية أن مخزونها من الأدوية “مريح جدا ولن يشعر المواطن أو المقيم بأي نقص وستقوم الوزارة بإجراء موحد لفتح كافة الصيدليات والمراكز الصحية ووجود هيئة تمريضية كاملة”. كما أفادت وزارة الصحة ب شفاء 3 حالات جديدة اليوم من فيروس كورونا المستجد في الكويت . وسجلت في الأراضي الكويت ية حتى الوقت الحالي من الأربعاء 72 حالة مؤكدة لل إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينحدر من الصين.

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