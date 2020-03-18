تقليص ساعات العمل بالمصارف إلى 3 ساعات

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر المصرف المركزي في بنغازي تعليمات إلى المصارف التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، منها تحديد مدة العمل اليومي بواقع ثلاث ساعات.

وتضمنت أن يقتصر الدوام الرسمي على الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويجوز في الحلات الاستثنائية مد ساعات الدوام حسب حاجة العمل، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

كما وجه بتبني المصارف العمل بالنظام التناوبي، حيث يخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى الذي يضمن تسيير العمل اليومي، مشيرا إلى أن هذه التعليمات سارية إلى حين صدور تعليمات جديدة سواء بالإلغاء أو التمديد.

يذكر أن اللجنة العليا للأزمة في الحكومة الموقتة انعقدت يوم الأحد الماضي بحضور الثني والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وذلك لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

والإثنين الماضي، اتخذت وزارة الداخلية في حكومة الموقتة قرارًا بتعليق السفر برا وبحرا وجوا من وإلى ليبيا، بدءا من الخميس المقبل، ويستثنى من ذلك حالات الإسعاف والشحن، كما أصدرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة الموقتة قرارًا بمنع صلاة الجمعة والجماعات داخل المساجد حتى 28 مارس الجاري.

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