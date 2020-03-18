“كورونا” يصل جيبوتي ويسجل أولى الإصابات

جيبوتي-العنوان أعلن وزير خارجية جيبوتي، المتحدث باسم الحكومة، محمود علي يوسف، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس التاجي “كورونا”، في البلاد. وكتب المتحدث باسم الحكومة، على تويتر، “لقد أظهرت تحليلات المواطن الإسباني الذي وصل إلى جيبوتي، يوم السبت 14 مارس، نتيجة إيجابية لوجود الفيروس التاجي “كوفيد-19″ وهو الآن في العزل تحت إشراف طبي”. …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية