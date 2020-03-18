“كورونا” يصل جيبوتي ويسجل أولى الإصابات

جيبوتي-العنوان أعلن وزير خارجية جيبوتي، المتحدث باسم الحكومة، محمود علي يوسف، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس التاجي “كورونا”، في البلاد. وكتب المتحدث باسم الحكومة، على تويتر، “لقد أظهرت تحليلات المواطن الإسباني الذي وصل إلى جيبوتي، يوم السبت 14 مارس، نتيجة إيجابية لوجود الفيروس التاجي “كوفيد-19″ وهو الآن في العزل تحت إشراف طبي”. …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
بيان رسمي – ريال مدريد يعلق النشاط الرياضي
تم النشر منذُ 26 دقيقة
لامبارد سعيد بتطور تعافي هودسون أودوي من كورونا
تم النشر منذُ 30 دقيقة
بعد إذلاله في الكرملين.. أردوغان الضعيف يدغدغ مشاعر مناصريه بعبارات رنانة
تم النشر منذُ ساعتين
سفير مصر الأسبق ببكين: تجربة الصين في مواجهة أزمة كورونا رائدة
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك