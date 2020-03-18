مجلة ذا ويك الأمريكية: تزايد حالات كورونا في قطر سيعزلها عن العالم بشكل أكبر

أكدت مجلة “ذا ويك” الأمريكية، أن الارتفاع المتسارع في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (COVID-19) في قطر، ووصول عدد الإصابات المؤكدة إلى 439 حالة، سيؤدي إلى عزل قطر عن العالم بشكل أكبر.

كانت قطر قد سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس القاتل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أثبتت فشل النظام في اتخاذ تدابير وقائية وصحية تمنع تفشي الفيروس المستجد.

وأعلنت قطر، عن تعليق جميع رحلات الطيران؛ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس ولمدة أسبوعين، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح قطر.

وفى هذا الصدد، أعلنت مؤسسة “حمد الطبية” أنها ستفرض رسوماً طبية قدرها 500 ريال في حالة دخول المواطنين قسم الطوارئ لتلقي العلاج، ومن المقرر أن يُفعَّل القرار في “حمد الطبية” بدءاً من الثلاثاء 17 مارس، وفي باقي مستشفيات الدوحة من 17 إبريل.

وأظهر قرار مسئولي “حمد الطبية” الضعف الطبي للمنظومة الطبية القطرية، وأثار غضب القطريين الذين ندَّدوا بذلك القرار المنافي تماماً لسياسات العلاج في جميع أنحاء العالم، والتي تنص على استقبال المريض داخل الطوارئ بدون مقابل حتى يتماثل للشفاء، لتقترب قطر من كارثة طبية كبرى في ظل نظام “تميم”.

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