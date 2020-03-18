لامبارد سعيد بتطور تعافي هودسون أودوي من كورونا

قال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إنه سعيد بتطور تعافي جناحه الشاب كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا.

وأعلن النادي الخميس الماضي عن إصابة أودوي بالمرض، ليدفع بالفريق كاملا في عزل صحي.

وتحدث لامبارد للموقع الرسمي لناديه: “يسعدني أن أقول إن أودوي يحقق تطور كبير وأصبح تقريبا يشعر أنه معافى”.

وأردف “لست متأكدا إذا يمكن للجميع الشفاء من كورونا، لذا أطلب من المجتمع الكروي والرياضي التصرف بمسؤولية ومراعاة صحة الغير”.

واستمر “لست خبيرا طبيا، لكن عليكم أن تحدثوا أقاربكم الأكبر في السن باستمرار وهؤلاء الذين يشعرون بالوحدة، والقيام بالتسوق لهم لو لم يتثنى لهم الخروج من المنزل. هيا نساند بعضنا البعض. التباعد الاجتماعي قد يشعرنا بالعزلة ولكن علينا مساندة بعضنا البعض عن بعد”.

وأتم “لا نعرف متى ستعود كرة القدم، لكن الأمر لا يستدعي القلق الآن”.

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