تقرير: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي

ماوريسيو ساري يريد التعاقد مع لاعبه المفضل والذي لعب تحت قيادته بقميصي نابولي وتشيلسي وتكرار التجربة للمرة الثالثة.

وارتبط بيانيتش وفقا للتقارير بالرحيل عن صفوف السيدة العجوز عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة إنتر بالدربي.

ووفقا لـ “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية فأن الصفقة التبادلية قد تكون حلا بين جميع الأطراف.

البوسني البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 32 مباراة سجل 3 وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات.

فيما خاض جورجينيو صاحب الأصول البرازيلي 37 مباراة منذ رحيل ساري عن البلوز وسجل 7 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

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