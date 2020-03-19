إصابة نائب رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية بفيروس كورونا

قال مسئولون، اليوم الخميس، إن يوشيرو موري، رئيس أولمبياد طوكيو 2020، سبق وتقابل في العاشر من مارس مع نائب رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية الذي اكتشف بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا.

وقال مسئول في مكتب موري، إن رئيس أوليمبياد طوكيو لم يخضع لكشف فيروس كورونا إذ لم تظهر عليه المتطلبات اللازمة لفعل ذلك، كما أنه لا توجد أي أعراض للمرض.

وحضر موري وكوزو تاشيما، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية، اجتماعا متعلقا بكأس للرجبي في العاشر من مارس. وخضع تاشيما لاختبار للكشف عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء، وجاءت النتيجة إيجابية.

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