رد الوفاق على المطالبات الدولية بـهدنة إنسانية

ايوان ليبيا – وكالات:

رد المجلس الرئاسي على مطالبات عدة دول ومنظمات بـ«الوقف الإنساني للأعمال العدائية» للتصدي لوباء كورونا بإطلاق 3 دعوات للمجتمع الدولي.

وعبر المجلس في بيان رسمي، فجر الخميس، «عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتماما وحرصا على تجنيب البلاد المزيد من المآسي»، داعيا «المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه الجائحة»، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفتة منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض. لكن ومع استمرار الخروقات المتقطعة للهدنة في ليبيا، حث بيان صادر عن ثماني دول والاتحاد الأوروبي الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، من أجل مواجهة الفيروس، وانضمت البعثة الأممية إلى هذه الدعوة عبر حث الأطراف على اتخاذ هذه «الخطوة الشجاعة» في توحيد جهودهم لمواجهة هذا الوباء.

وردا على تلك الدعوات الدولية، أكد الرئاسي، حرصه «على استمرار حرصه على وقف إطلاق النار»، لكنه قال إنه يحتفظ «بحقه في الرد على الاعتداءات اليومية والتي يتعرض لها المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في إطار الدفاع المشروع عن النفس»، داعيا إلى «مخاطبة المعتدي للكف عن انتهاكاته وجرائمه»، حسب تعبير البيان.

وجدد المجلس التزامه بـ«قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين».

وفي أحدث أعمال عسكرية شهدها جنوب العاصمة، لقي 3 أطفال من عائلة واحدة مصرعهم الأربعاء جراء قصف تعرضت له منطقة عين زارة، وفق وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فيما تحدث عدد من السكان لـ«بوابة الوسط» عن سماعهم قصف شديد بالمنطقة.

من جهة أخرى، دعا بيان المجلس الرئاسي إلى «ضرورة إعادة فتح حقول ومرافيء النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط». مضيفا إن «النفط هو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي..».

ومع استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية منذ 19 يناير الماضي، ارتفعت وتيرة الخسائر الناتجة عن الإقفال إلى 3.36 مليارات دولار بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 91 ألفًا و221 برميلًا في اليوم بحلول أول من أمس الثلاثاء، حسب بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

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