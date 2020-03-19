بلدية طرابلس تطالب السراج بفرض حظر للتجول

ايوان ليبيا – وكالات:

وجه عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال أمس الأربعاء خطاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يطالبه بضرورة فرض حظر للتجول بالمدينة.

بيت المال أوضح في خطابه بأنهم لمسوا عدم إستجابة من المواطنين للإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة بعد غعلان حالة الطوارئ.

واعرب عميد بلدية طرابلس المركز في ختام خطابه عن أمله من رئيس الرئاسي بإتخاذ إجراءات بإعلان حضر التجول في فترات محدودة وذلك في أقرب وقت ممكن حفاظا على سلامة المواطن.

يشار إلى أن داخلية الوفاق برئاسة فتحي باشاآغا قد نفت صباح أمس الأربعاء بأنها ستفرض حظرا للتجول مطالبةً المواطنين بالالتزام بتعليمات المركز الوطني لمكافحة الامراض فقط.

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