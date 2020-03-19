ايوان ليبيا – وكالات:

قال مدير إدارة المنافذ في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية العميد عثمان عبد السلام إنه تم تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية بناء على تعليمات وزير الداخلية لمنع إنتشار فايروس كورونا المستجد.

العميد عبدالسلام أشار إلى أنه تم إجاء جولة تفقدية لعدد من المنافذ منها منفذ بنغازي البحري و مساعد ومطار طبرق و الابرق لمنع دخول الفايروس للبلاد، لافتاً إلى أن الفرق الطبية المكلفة متواجدة طيلة ساعات اليوم بهذه المنافذ للكشف الطبي على من يدخل و يخرج منها.

وذكر أن هناك اجراءات متخذة بشأن كل من هم في الخارج ويريدون العودة للبلاد بإستثناء حالات العلاج الحرجة الذين يستثنوا من هذا القرار، منوهاً إلى ضرورة تزويد المنافذ بكميات من الكمامات.

كما أكد على أن وزير الداخلية يقف معهم بكل جدية ويتابع الإجراءات المتخذة في المنافذ البرية و البحرية.

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