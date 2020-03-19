موريشيوس تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت موريشيوس اليوم الخميس تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا ، الذي تفشي في أوروبا وينتشر في أفريقيا حاليا.

وقالت حكومة موريشيوس في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن المصابين هم ثلاثة مواطنين /21 عاما/ و /25 عاما/ و /59 عاما/، عادوا مؤخرا للجزيرة. وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب أفريقيا للتأكد من النتائج.

وأوضحت الحكومة ” شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة”.

وأعلن رئيس الوزراء برافيند جوجناوث أنه سوف يتم منع دخول القادمين عبر مطار الجزيرة لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم. كما سوف يتم منع رسو السفن السياحية بجانب إغلاق المدارس.

وقد طبقت الكثير من الدول الأفريقية قيودا مماثلة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها دول لم تسجل حالات إصابة بعد مثل أوغندا وليسوتو ويشار إلى أن السياحة تمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي ل موريشيوس ، كما يعمل في هذا المجال نحو خمس القوة العاملة بالجزيرة.

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