اختطاف ضباط من الجيش الليبي في الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات:

قالت مصادر اعلامية بأن ضابطين عسكريين يتبعان الجيش الوطني، اختُطفا في مدينة الزاوية.

وأفاد المصدر بأن الخاطفين يتبعون مجموعة علي بوزريبة والمدعو “الفار”، حيث قاموا بخطف العميد جمال قنوص، والعميد عثمان شنبي، جنوب الطريق الساحلي قرب مدرسة الفجر الجديد بمدينة الزاوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المدعو “الفار” مطلوب لدى النائب العام في قضية تسهيل عبور عناصر من تنظيم داعش كانوا في مدينة صبراتة ، كما أنه متهم باحتجاز اللواء طيار عامر الجقم والاعتداء عليه جسدياً.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا