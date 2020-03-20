مساجد بلا مصلين ومعابد بلا عباد.. كورونا يغلق دور العبادة فى آسيا

أغلقت العديد من دور العبادة فى آسيا أبوابها أمام قاصديها، ففى إندونيسيا زاد الجدل والانقسام حول صلاة الجمعة فى المسجد أم المنزل، وفى الهند أغلقت المعابد أبوابها أمام الزائرين بسبب انتشار فيروس كورونا .

في الوقت الذي تقبل فيه كثير من المسلمين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا النصيحة وتجنبوا التجمعات الدينية وصلوا في المنازل اليوم الجمعة، تجاهل الناس في أماكن أخرى بأكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان خطر الإصابة بفيروس كورونا وتوافدوا على المساجد.

وكان تجمع ديني أقيم في ماليزيا أواخر الشهر الماضي وحضره حوالي 16000 شخص سببا في حوالي 670 حالة إصابة ب كورونا في المنطقة، بما في ذلك 576 في ماليزيا و61 في بروناي و22 في كمبوديا. كما أصيب ما لا يقل عن 13 إندونيسيا .

وتشير التقارير في إندونيسيا إلى أن العدد الإجمالي للحالات بلغ 309، لكن العدد في ارتفاع. ويحذر خبراء الصحة من أن الإصابات أكبر من ذلك على الأرجح فيما توفي 25.

لكن بعض المسلمين يؤمنون بأن الدين هو طوق النجاة لسلامتهم.

وقال أسوين جوسار (76 عاما) في بلدة ديبوك جنوبي جاكرتا في الوقت الذي كان يستعد فيه لحضور صلاة الجمعة كالمعتاد على الرغم من دعوة رئيس البلدية إلى تعليق الأنشطة الدينية “الله يحفظ من يحافظون على عباداتهم”. وسجلت ديبوك بعضا من حالات الإصابة. وقال خادم المسجد يونيزار (65 عاما) إنه رغم شعوره بالقلق قرر المضي قدما في الصلاة على أي حال. وأضاف أن بعض أعمال النظافة الإضافية جرت في المسجد كما تم توفير المزيد من الصابون. وفي العاصمة جاكرتا المكتظة بالسكان، أوقف الحاكم كل الأنشطة الدينية لمدة أسبوعين فيما تحدث الرئيس جوكو ويدودو عن “الحاجة إلى تقييم الأحداث الدينية التي تشارك فيها أعداد كبيرة من الناس”. في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، وهو مسجد الاستقلال في جاكرتا، علقت صلاة الجمعة . واستشهد إمامها نصار الدين عمر بمرسوم من مجلس العلماء الإندونيسي يشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي. وقال عمر في مؤتمر صحفي “هناك ما يكفي من الأسباب لتجنب مثل هذه التجمعات الدينية.” وألغي تجمع حاشد للمسلمين في مقاطعة جنوب سولاويزي أمس الخميس لكن ذلك لم يحدث سوى بعد حضور الآلاف بالفعل. وفي مسجد في تانجيرانج غربي جاكرتا قال أحد المصلين إنه يشعر بالقلق من الفيروس لكنه خرج مع ذلك لأداء صلاة الجمعة لأن السلطات لم تفرض حظرا. وأضاف الرجل الذي عرف نفسه باسم أحمد لرويترز “يحدوني الأمل أن يحفظني الله. أحضرت سجادتي الخاصة معي”. وأضاف “لا أعرف ما إذا كنا سنقف ملتصقين ببعضنا البعض أم لا، فالزحام شديد جدا هنا”. وفي ماليزيا التي لا تزال تعاني من تزايد عدد الحالات في التجمع الديني الأخير ألغيت صلاة الجمعة . وقال وزير الشئون الدينية ذو الكفل البكري أمس الخميس “عندما نتحدث عن صلاة الجمعة ، يرجى الالتزام بالتعليمات”. وأضاف أن من المهم كسر سلاسل العدوى بالفيروس وينبغي على الناس الصلاة في المنزل مع أسرهم.

ولا زلنا فى آسيا، ففى الهند قررت المعابد الرئيسية في الهند إغلاق أبوابها أمام الزوار بداية من اليوم الجمعة ، وذلك بعد يوم من تشديد رئيس الوزراء ناهنيدرا مودي على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي في مواجهة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد زاد إلى 195 حالة. وتماثل للشفاء 20 حالة، وتوفي أربعة مصابين. وأكدت الهند مجددا أنه ليس هناك دليل على انتشار الفيروس على نطاق مجتمعي، ولكنها اتخذت عدة إجراءات في إطار مكافحة انتشار الفيروس، والتي تشمل إلغاء جميع رحلات الطيران الدولية كإجراء احترازي. وأعلن معبد “تيرومالا ديفاستانام” بولاية “تاميل نادو” في جنوب البلاد، إغلاق أبوابه أمام الزائرين بداية من اليوم الجمعة ولمدة أسبوع. ويصل عدد زوار المعبد إلى ما بين 50 ألفا و100 ألفا يوميا، ويزداد العدد في المناسبات الهندوسية المهمة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم المعبد آنيل كومار سينجال. كما ستقوم أمانة المعبد بإغلاق 50 مزارا مقدسا تقوم بإدارتها في المنطقة. وأعلنت حكومة ولاية “أوديشا” إغلاق “معبد جاجاناث”، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأول من نيسان/أبريل المقبل. ويعد المعبد أحد المقاصد الرئيسية التي يقصدها الزائرون في شرق الهند. ويصل عدد الزوار إلى 300 ألف يوميا. وذكرت صحيفة “تايمز اوف إنديا” أن ولاية “جوجارات”، غربي البلاد” قررت إغلاق معابد “سومناث” و”دواركا” و”أمباجي” لمدة أسبوع. وأصدرت هيئة إدارة مترو أنفاق العاصمة نيودلهي نصائح للركاب بتجنب استخدام المترو إلا في حالة الضرورة، وقالت إنه سيتم إجراء فحوصات عشوائية على الركاب في جميع المحطات، ولن تتوقف القطارات في المحطات المزدحمة.

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