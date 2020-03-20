تقرير: برشلونة يفكر في طلب المساعدة المادية من لاعبيه

وقال التقرير الذي نقلته ماركا عن صحيفة “لا فانجارديا” إن مجلس إدارة برشلونة سيطلب من لاعبي الفريق مساعدتهم ماديا.

ميزانية برشلونة التي تقدر بـ٦١ مليون يورو هذا الموسم قد صرفت لضم صفقات جديدة، في حين أن مبلغ ٥٠٧ مليون يورو صرفت على رواتب اللاعبين و١٣٥ مليون يورو كدفعات للديون.

جدير بالذكر أن برشلونة تصدر دوري المال الذي تعده شركة ديلويت التي تعد واحدة من أكبر شركات محاسبة في العالم، بعدما حقق عائد ربح يقدر بـ741 مليون جنيه إسترليني في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ ليكون الأغنى في العالم.

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف مسابقات كرة القدم وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى بما فيها إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ذلك التوقف بالطبع سيكلف العملاق الكتالوني ملايين.

إسبانيا هي ثاني أكثر دولة في أوروبا تفشى بها فيروس كورونا بـ١٩ ألف و٩٨٠ إصابة و١٠٠٢ حالة وفاة و١٥٨٨ حالة تعافي حتى مساء الخميس.

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