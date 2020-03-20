رومينيجه: يجب أن نكون مثالا يحتذى به.. هدفنا هو وقف انتشار الفيروس

وصرح رومينيجه حسبما نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “نحاول أن نصبح مثالا يحتذى به، لدي شعور أن الكثير من الناس لم يفهموا بعد حقيقة الوضع”.

وأضاف “نظريا يمكن للاعبينا أن يتدربوا في مجموعات من ٥ لاعبين بطريقة منظمة في مدينتنا الرياضية، لأن تلك وظيفتهم”.

وواصل “لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور أرقام العدوى، يجب أن نتصرف بطريقة مبدعة وأن نلتزم”.

وأتم “حاليا، هدفنا الوحيد هو أن نبطئ من انتشار العدوى”.

ألمانيا هي ثالث أكثر دولة تفشى بها فيروس كورونا في قارة أوروبا بتسجيل ١٦ ألف و٦٢٦ حالة حتى مساء الخميس و٤٤ حالة وفاة و١١٥ حالة تعافي.

فيروس كورونا تسبب في توقف نشاط كرة القدم حول العالم، وتأجلت عدد من المسابقات أبرزها الدوريات الخمس الكبرى ودوري الأبطال والدوري الأوروبي.

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