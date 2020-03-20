اخبار

الحجر الصحي ل14 يوما للعائدين من الخارج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، المواطنين العائدين من الخارج بحجر أنفسهم في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي يهدف إلى التأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن وعائلته ووطنه، مؤكدة استمرارها في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين، الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن.

وأكدت الوزارة سعيها ضمن أجهزة حكومة الوفاق لمنع تسلل الفيروس إلى التراب الليبي، موضحة أن ليبيا خالية حتى اللحظة من أي إصابات بـ«كورونا» وذلك بفضل اتباع الإرشادات والتدابير الاحترازية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الحكومات في ليبيا كالمرآه فالمركبه الأليه تعطي أبعاد ومسافات غير حقيقيه للرأي العام بداية من التعويل على إجراءات كشف غير ناجعه ودقيقه فالمنافذ ونهاية بعدم حصر الوافدين في منطقة عزل إجبازي وتركهم أحرار في الألتزام بالحجر الصحي من عدمه

    رد