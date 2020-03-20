الصحة العالمية تعلق على اختبارات كورونا في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المخبري الخاصة بفيروس كورونا التي تجري داخل المختبرات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تتم بصورة جيّدة.

وجاء تعلق المنظمة عقب زيارة تفقدية أجرتها للمختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض واطّلاعها على آلية إجراء الاختبارات على عينات الاشتباه بفيروس كورونا.

كما أشادت منظمة الصحة العالمية بمستوى أداء الفنيين العاملين داخل المختبر، مشيرة إلى أنهم مدربون بشكل جيد على فحص العينات المخبرية.

ومن جانبها قالت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن “الاختبار الذي يجرى داخل المختبر المرجعي هو ” Real TIME PCR ” الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت: “هذا الاختبار يعمل فقط على الحمض النووي للفيروس، الأمر الذي يجعل نتيجة التحليل حاسمة بالإيجاب أو السلب، وتستغرق مدة الاختبار من 3 إلى 4 ساعات فقط”.

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