إدخال جميع المواطنين العالقين بين الجانبين الليبي والتونسي إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري على إدخال جميع المواطنين الليبيين العالقين بين الجانبين الليبي والتونسي بالمعبر بعد إجراء عمليات الكشف عليهم دون أن يحدد نوع الكشف الذي تم تقديمه لهم .

المنصوري أضاف أن المعبر خال من أي مسافرين وأغلق بشكل نهائي حتى صدور أوامر جديدة من داخلية الوفاق.

يشار على أن ألاف الليبيين قد دخلوا من معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس ومعبر السلوم الحدودي مع مصر باتجاه ليبيا رغم قرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وإغلاق معبر رأس إجدير وقرار داخلية المؤقتة بإغلاق معبر السلوم لمنع إنتشار فيروس كورونا .

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