المنشآت الفندقية تنفي إجبار أحد العاملين بأسوان على التقدم بالاستقالة

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عدم صحة ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية ، عن إجبار أحد العاملين بأحد الفنادق العائمة بأسوان علي الاستقالة.

وأوضح ماجد فوزي رئيس الغرفة، أن هذا العامل يعمل طباخا على أحد الفنادق العائمة، وقام بإجازة اعتيادية ثم تقدم باستقالته أول أمس بمحض إرادته ولم يُجبر على الاستقالة كما اشيع وقد حصل علي جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة، مؤكدا أن الشركة المالكة لهذا الفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التي تحافظ على مصلحة موظفيها.

ومن جانبه أشار عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدا ان الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

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