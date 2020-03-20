وفاة 627 شخصا بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

روما-العنوان

أودى وباء كورونا المستجد بـ627 شخصا في إيطاليا في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم، وفق ما أعلن الدفاع المدني الجمعة.

وسجلت في منطقة لومبارديا في شمال البلاد 381 وفاة اضافية (2549 وفاة اجمالا)، وفي كامل البلاد، تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة وهو عدد غير مسبوق.

وقال مسؤول الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إنه تم نصب 679 خيمة حتى اليوم لاستعمالها كمراكز فرز أولي لتسهيل مهام الفرق الصحية التي تواجه صعوبات كبيرة مع عدد المرضى المتزايد.

ونقلت وكالة آغي عن مدير مستشفى سان مارتينو للأمراض المعدية في جنوى قوله إن “عدد المصابين حتى اليوم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. نحن نواجه وباء فيروسيا لا يُظهر في أغلب الحالات أعراضا أو يظهر أعراضا محدودة”.

وأضاف “هناك عدد كبير جدا من الناس الذين يتجولون ويحملون الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى الآخرين”.

وبعد صدور دعوات في لومبارديا وكذلك في روما، تدرس الحكومة اللجوء إلى نشر الجيش لتطبيق الاجراءات المقيدة للتنقل لا سيما بعد تسجيل 9500 مخالفة الخميس.

وصارت بلديات عدة تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تطبيق القيود على التنقلات ورصد التجمعات المخالفة. ومن المنتظر أن يضاف 13 ألف شرطي الى السبعة آلاف المنتشرين حاليا على طرقات المنطقة.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن إصدار مرسوم حكومي يتضمن تدابير جديدة منتصف الأسبوع المقبل.

المصدر-وكالات