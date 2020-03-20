الصحة الكويتية: وصول مستلزمات طبية لدعم المخزون الإستراتيجي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، وصول كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية؛ لدعم المخزون الإستراتيجي في البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، لافتة إلى أنه سيتم استخدامها اعتبارا من غد السبت.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر- في تصريح للصحفيين، عقب وصول تلك المستلزمات على متن طائرة قادمة من الصين ، اليوم الجمعة- إن الوزارة حريصة على توفير كل المعدات والمستلزمات الطبية وأحدثها خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن خطة وزارة الصحة الكويتية في الوقت الراهن، تنصب على إجلاء المواطنين الكويتيين في الخارج، ومن ثم فحصهم في مطارات الدولة قبل دخولهم إلى الكويت، موضحا أن الوزارة وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة الفيروس.

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