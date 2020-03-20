مركبة الشحن بروغريس تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد ثلاث ساعات من إطلاقها

أعلن مصدر في المكتب الإعلامي لمؤسسة ” روس كوسموس ” أن مركبة الشحن ” بروغريس ” التي من المقرر إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر أبريل المقبل وتلتحم بها بسرعة قياسية.

وأشار المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن إطلاق مركبة الشحن ” بروغريس إم إس-14″ بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a من المقرر أن يتم في يوم 25 أبريل المقبل، حيث يخطط لإطلاقها لتلتحم بالمحطة الفضائية بعد دورتين فقط أي بعد ثلاث ساعات فقط، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة سبق أن استخدمت عامي 2018-2019 عند إطلاق ثلاث مركبات شحن من نوع ” بروغريس “.

وكان دميتري روغوزين المدير العام لمؤسسة ” روس كوسموس ” قد أعلن في ديسمبر 2019 ، أن إطلاق المركبة “سويوز” المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية بهذه الطريقة السريعة سيحصل في المستقبل القريب. وفي يناير 2020، أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيوموف، أن مركبة “سويوز إم إس-17” المأهولة قد تطلق في 14 أكتوبر 2020 بنفس هذه الطريقة السريعة.

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