الشرطة الجزائرية تحجر على عروسين رفقة 36 شخصا وتعزلهما بسبب كورونا

اعترض جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني في الجزائر رفقة طاقم طبي مختص مساء الجمعة، موكب زفاف.

وذكرت صحيفة “الخبر” في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الجمعة أن جهاز الدرك الوطني حول العروسين على فندق حكومي بولاية بشار جنوبي غرب البلاد، لإخضاعهما للحجر الصحي لنحو أسبوعين، للاشتباه في إصابتهما بوباء كورونا .

وأوضحت الصحيفة أن أقارب العروسين سيخضعون لفحوصات؛ حيث سيتم تحويل المشتبه في إصابتهم بأي أعراض إلى الحجر الصحي، فيما سيتم إخلاء سبيل الذين جاءت نتائج فحوصاتهم الأولية سلبية.

في سياق متصل، تم وضع 40 شخصا من عائلة واحدة في الحجر الصحي بمقر إقامتهم ببلدة شعبة اللحم بولاية عين تموشنت غربي الجزائر، للتأكد من سلامتهم من وباء كورونا ، بعدما نظمت العائلة حفل زفاف استضافت فيه مدعوين من عدة مناطق منها ولاية البليدة الموبوءة.

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