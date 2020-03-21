إيطاليا تتخطى عتبة الـ 4 آلاف وفاة.. وولايتان أمريكيتان تدخلان الحجر العام بسبب كورونا

تخطت إيطاليا الجمعة عتبة أربعة آلاف وفاة جراء وباء كورونا المستجد الذي دفع ولايتي نيويورك وكاليفورنيا الأمريكيتين إلى فرض حجر عام، في وقت دعي أكثر من 800 مليون شخص في أنحاء العالم إلى ملازمة منازلهم.

وأقرت هاتان الولايتان الأمريكيتان اللتان تعدّان الرئة الاقتصادية للبلاد، وقف كل الأنشطة غير الأساسية ومنع التجمعات. ويعني القراران نحو 60 مليون شخص، ويشمل مدينتَي نيويورك ولوس أنجليس ومنطقة سيليكون فالي.

كما أقرّت ولاية إلينوي التي تضم ثالث مدن الولايات المتحدة، أيْ شيكاغو، قرارَ “البقاء في المنزل” الذي تُعدّ قيوده أخف بقليل من قراري الولايتين الأخريين.

غير أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد الجمعة فرض حجر عام في كامل البلاد، فيما وسعت الولايات المتحدة إغلاق الحدود البرية ليشمل المكسيك إلى جانب كندا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لا أعتقد أننا سنعتبر ذلك ضروريًا يومًا ما”. وتسبب الوباء بوفاة 11,129 شخصًا على الأقل منذ ظهوره في ديسمبر بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الجمعة الساعة 19,00 ت غ. وبينهم نحو ستة آلاف في القارة الأوروبية التي صارت مركزًا جديدًا للوباء. وتأكدت إصابة نحو 260 ألف شخص في أنحاء العالم كافة.

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