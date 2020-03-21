الممثل البريطاني إدريس ألبا يرقص خلال الحجر الصحي بعد إصابته بكورونا

لجأ الممثل البريطاني إدريس ألبا للرقص خلال وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر البا (47 عاما) مقطع فيديو لنفسه على موقع تويتر يوم الجمعة وهو يرقص على موسيقى الراب.

وتحت عنوان “الطريق الطويل 2″، قام البا بالغناء خلال الفيديو عن خضوعه للعزل الذاتي وعن أخطار وباء فيروس كورونا .

وكتب البا “أقضي الوقت.. أشكركم جميعا لدعمكم وتشجيعكم الآن. هذا يعني لي الكثير، الابتكار هو علاجي.. رغم أنني أعتقد أنني أدفع ساب (زوجتي) للجنون”.

وكان الممثل البريطاني قد أكد يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا وحث المواطنين على الالتزام بدعوة الحكومة إلى التباعد الاجتماعي. وقال البا في مقطع فيديو لمتابعيه على موقع تويتر وعددهم 7ر2 مليون شخص “أنا بخير.. لم تظهر علي أي أعراض.. لقد خضعت للفحص لأنني أدركت أنني تعرضت لشخص اتضحت إصابته”. وقال البا يوم الإثنين “امكثوا في منازلكم أيها الناس وكونوا واقعيين”.

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