النشرة الوبائية الليبية ليوم الجمعة 20 مارس

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نتائج التحاليل للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، في مستشفى طرابلس المركزي للمواطن «ع . ج . م» ظهرت سلبية، وخالية من مرض «كورونا» المستجد.

ونقل المركز في وقت سابق من يوم أمس، عن منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المختبري التي تجرى داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز تنفذ بشكل جيد.

وبحسب بيان للمركز اليوم، جاء تأكيد منظمة الصحة العالمية على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي، على عينات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، خلال تعليقها على زيارتها المختبر المرجعي، إلى أن فنيي المختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدربون بشكل جيد على فحص العينات المختبرية.

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