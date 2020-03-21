حقيقة عدم وجود أجهزة للكشف عن كورونا في الحدود مع الجزائر

ايوان ليبيا – وكالات:

يعاني منفذ إيسين الحدودي الذي يربط ليبيا بالجزائر من مشاكل متواصلة منذ مدة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في العالم ودول الجوار تزداد الأزمة في هذا المنفذ كونه يفتقر الإمكانات التي تؤهله للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأجبر عدم توفر أجهزة الكشف عن الوباء الجهات المختصة على إغلاق المعبر ما تسبب في وجود عدد من المواطنين العالقين دون وجود إذن لهم بالدخول، ومع قلة الإمكانات التي يعانيها المنفذ إلا أن الجهات المختصة في تأمينه تقوم بعملها على أكمل وجه لمنع دخول هذا الوباء إلى البلاد.

يشار إلى أن مديرية الصحة في ولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية قالت اليوم الجمعة إنها سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ 77 عاما أثناء تلقيها العلاج في مستشفى ازفون بتيزي وزو ، ليصل عدد الوفيات بفيروس “كورونا” في الجزائر إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل 90 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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