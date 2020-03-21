اجراءات المؤقتة للعالقين في تونس ومصر

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته الفورية لترتيب إقامة 650 مواطنا علقوا في تونس ، مبيناً بأن سفارة حكومة الوفاق قد تخلت عنهم بعد قرار إغلاق كافة المنافذ لمواجهة وباء كورونا .

الثني أصدر تعليماته بحسب الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي بتوفير الإقامة لكافة العالقين بمنفذ أمساعد الحدودي مع مصر لحين انتهاء فترة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 اليوم والتأكد من خلوهم من المرض.

وبشأن توفير المستلزمات لمواجهة فيروس كورونا وجه رئيس الحكومة الليبية الشكر لكافة العاملين بميناء بنغازي البحري لإنهائهم إجراءات الإفراج والنقل لعدد 34 حاوية من أصل 36 حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمواد المستخدمة في مكافحة الفيروس ووصولها لجهاز الإمداد الطبي.

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