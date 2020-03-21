الاختيار لك.. إنهاء المسيرة بين توتي ودي روسي وتجربة الأرجنتين

هناك العديد من الطرق التي انتهت مسيرة اللاعبين، لكن يظل لاعب الفريق الواحد الأصعب في إتخاذ قراره الأخير.

حسام عاشور بات في موقف لم يفكر فيه مسبقا، عقب إعلان الأهلي عدم تجديد تعاقده وإتاحة الفرصة له لاختيار تقرير مصير مستقبله ()

وقلائل هم نجوم الفريق الواحد في كامل مسيرتهم لذلك يظل قرار النهاية الأصعب والخيارات عديدة.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض من سيناريوهات إنهاء مسيرة نجوم النادي الواحد.

ملك روما لعب بقميص روما 25 عاما صار بها معشوقا وهدافا وقائدا لن يتكرر مثله، انتهت مسيرته مع روما موسم 2016-17 بإعلان اعتزاله وخوضه المباراة الأخيرة لفريقه على ملعب الأولمبيكو والتي شهدت تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا أمام جنوى.

لوتشيانو سباليتي المدير الفني للجيالوروسي حينها رفض استمرار توتي، لتقرر الإدارة تنفيذ رغبة المدير الفني وإقناع توتي بالاعتزال وتولي منصب المدير الرياضي بالنادي بدلا من الرحيل صوب تجربة جديدة رغم العروض العديدة التي تلقاها.

توتي تولى المهمة منذ اليوم التالي عقب اعتزاله وصار مساعدا لمونتشي قبل أن يرحلا سويا بسبب مشاكل مع إدارة النادي، ويمتلك في الوقت الحالي شركة كوكيل اللاعبين في إيطاليا.

قبل نهاية الموسم الماضي قررت إدارة روما عدم تجديد تعاقدها مع قائد الفريق بعد وصل لعمر الـ 35 عاما.

دي روسي صار أمام خيارين إما الانتقال لناد آخر أو الاعتزال، فقرر أن يستكمل مسيرته مفضلا تحقيق حلما كان يشغله دائما.

انضم دي روسي لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني رغم العروض الكبيرة من الأندية الإيطالية والأوروبية، من أجل تحقيق حلمه باللعب في ملعب لا بومبونيرا.

تجربة لم تستمر طويلا بسبب الإصابات في الأرجنتين وقرر بعدها المتوج بكأس العالم الاعتزال من أجل التفرغ لابنته.

ثنائي ريال مدريد وقع على عقود طويلة الأمد مع ريال مدريد، لكن رحل راؤول سريعا بعد تكوين جلاكتيكوس جديد في الملكي وتقلص مشاركاته.

ورغم لعب راؤول لأكثر من فريق عقب الرحيل إلا أنه عاد مجددا للملكي مدربا لفريق الشباب.

فيما ظل كاسياس في صفوف ريال مدريد حتى حدثت مشكلة مع جوزيه مورينيو المدير الفني الذي استبعد القديس من حساباته ليفضل كاسياس الرحيل إلى بورتو في 2016.

كاسياس أعلن اعتزاله بعدما تعرض لأزمة قلبية واستعدادا لترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني في العام الحالي.

الويلزي لم يلعب في مسيرته سوى لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي موسمه الأخير قررت إدارة النادي تعيينه مديرا فنيا في الجولات الأخيرة خلفا لديفيد مويس من موسم 2013-14.

جيجز بدأ شق مسيرته التدريبية سريعا عقب اعتزاله بالحصول على دورات تدريبية ومن ثم صار مدربا لمنتخب ويلز.

قد تكون الأحوال في الأرجنتين أقرب بعض الشيء لمصر، ما يميز الأندية الأرجنتينية سرعة الاعتماد على ابناءها عقب اعتزالهم.

ريفر بليت عقب هبوطه اعتمد على ماتياس ألميدا من أجل العودة من جديد في أول تجربة فنية له، بينارول الأوروجوياني قرر تعيين مارسيلو جاياردو مديرا فنيا عقب اعتزاله مباشرة، وبعد موسم واحد صار مدربا لريفر بليت منذ 2014 وحتى الآن.

دييجو ميليتو عقب تحقيق لقب الدوري مع راسينج كلوب صار مديرا رياضيا للنادي، والآن خوان فيرون رئيسا لنادي إستوديانتيس بعدما قاد الفريق للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس، والأمثلة لا تعد ولا تحصى.

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