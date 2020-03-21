إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1556.. والإصابات إلى أكثر من 20 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة ال إيران ية، اليوم السبت، وفاة 123 شخصًا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا، بحسب وكالة الأنباء ال إيران ية (إرنا).

وشهدت إيران تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، واتخذت السلطات في البلاد حزمة من الإجراءات شلمت تعليق الأنشطة الرياضية ومنح 85 ألف سجين إجازة، وإلغاء قائد الثورة ال إيران ية على خامنئي خطابه السنوي بمناسبة العام ال إيران ي.

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