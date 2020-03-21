الموقتة تقرر منع استخدام الحافلات

ايوان ليبيا – وكالات:

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة منع استخدام الحافلات وإغلاق أغلب المحلات التجارية ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

وأكد قرار الوزارة الصادر اليوم السبت، منع وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها، وإغلاق جميع المحلات التجارية باستثناء محال بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز ومواد التنظيف.

ونبهت الوزارة باستمرار الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل طوال اليوم، بالاستناد إلى قرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الصادر الأربعاء الماضي بفرض حظر التجول بداية من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وصباح اليوم أكدت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة توافر مخزون من السلع الأساسية لدى الحكومة، بما يطمئن المواطنين، وذلك بخلاف مخزون التجار.

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