الرئيس الأفغاني: هجمات طالبان وقتل قوات الأمن يعرض السلام للخطر

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم ، السبت، “إن حركة طالبان لم تعرض فرص السلام للخطر فحسب، بل ستثير أيضا كراهية عامة ضد الجماعة المتمردة فيما يتعلق ب هجوم زابل”.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن الرئيس غنى إدانته بشدة ل هجوم طالبان على قوات الأمن الأفغانية في زابل، ما أسفر عن مقتل 22 من أفراد الأمن..مشيرا إلى أن عمل طالبان الشنيع هو مثال واضح على تمسكها بمواصلة العنف ضد عملية السلام الأفغانية.

وأشار إلى أن شعب أفغانستان يقدر تضحيات قوات الأمن والدفاع ويدعمها ويقف معها دائما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا